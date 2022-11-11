Faruk Koca: Süper Lig hakemi sayısı çok az

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Koca sözlerine maçla ilgili değerlendirmesiyle başlarken, iki takımın da beraberliği hak ettiğini ve denk bir mücadele seyrettiklerini belirtti.

Koca'nın maçın hakemi ve Türk futbolunun geleceğine yönelik açıklamaları ise şöyle:

"SÜPER LİG HAKEMİ SAYISI AZ"

"Beşiktaş maçındaki hatalar çok tekrarlanmadı doğruyu söylemek lazım. Hakem hataları tabii ki vardı, psikolojik etki yapıyor oyuncular üzerinde. Verdiği kararlarla ilgili tepki oldu ilk 15 dakikada. Sonra daha iyi yönetti hakem maçı. Hakem hakkında çok konuşmak istemiyoruz. Nihayetinde hakemler devam ediyor. Federasyon ve kulüpler hakem havuzunu çoğaltıp daha az hata yapmalarını sağlamamız lazım. Süper Lig hakemi sayısı çok az. O da rehavet getiriyor. Bu maçta sonucu çok etkileyecek bir durum olmadı. İlk dakikalarda bir ele değme pozisyonu vardı tam bakmadım, penaltı diyenler de oldu."

"19 MAYIS STADI FULL DOLACAK"

"Takım iyi oldukça taraftarın ilgisi artıyor. Malesef istediğimiz sayıda taraftar maça gelmiyor. 19 Mayıs Stadı'nın yapımını tamamlayıp çok coşkulu bir taraftara kavuşacağımıza inanıyorum. Şunu bilsin ki taraftarımız 19 Mayıs Stadı'nda ciddi hazırlık yapmaktayız. 19 Mayıs her maç için full dolacak bir yer."

"45 GÜNLÜK ARADA TÜM PAYDAŞLAR GÖRÜŞMELİ"

"Yapay zeka uygulaması teoride doğru bir şey ama hakem sayısı az. 4-5 hakem arasından tercihler yapılıyor. HAvuz daha geniş olmalı. Takım sayısının iki katı olması lazım hakem sayısının... Yapay zeka sonuçta kendisine yükleneni çıkarıyor. Cumhurvbaşkanımız spor ve futbol hastası, spor bakanımız, kulüpler birliği başkanımız, bu şansı iyi değerlendirmemiz lazım. 45 günlük arada futbolun geleceğini kurtaracak arada tüm sorunları masaya yatıracak ortamı oluşturmamız lazım. Sorunları düzeltemiyoruz, hakemlerden, yönetim şekillerinden dert yanıyoruz sürekli. Mali yönden aynı şekilde. Erkek nüfusunun yüzde 70'i, kadın nüfusunun yüzde 30'u bu sporla ilgili. Adalet aleyhine de olsa adalet için ne yapılması gerekiyorsa yapmamız lazım."