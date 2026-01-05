İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Fas ve Kamerun çeyrek finale yükseldi

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Tanzanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Kamerun Milli Takımı da Güney Afrika'yı 2-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
Fas ve Kamerun çeyrek finale yükseldi
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas ve Kamerun adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas, 64. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında, Rabat'taki Al Medina Stadı'nda Kamerun, Güney Afrika'yı 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Güney Afrika'nın tek golü ise 88. dakikada Evidence Makgopa'dan geldi.

