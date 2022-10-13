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Spor

Fatih Akyel'den sürpriz transfer

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Kırklareli Süper Amatör Ligi ekiplerinden Lüleburgazspor'a teknik direktör oldu.

DHA13 Ekim 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Fatih Akyel'den sürpriz transfer
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Kırklareli Süper Amatör Ligi ekiplerinden Lüleburgazspor'da eski milli futbolcu Fatih Akyel, teknik direktörlüğe getirildi. 1 yıllık anlaşma sağlanan Akyel için Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törene Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgazspor Başkanı Özgür Kaya, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir ile taraftarlar katıldı. Stat grişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Fatih Akyel'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Lüleburgazspor Başkanı Özgür Kaya, Fatih Akyel ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Fatih hocamla ilk konuştuğumuzda, 'sana transfer teklif etmeye benim haddim yetmez' dedim. Kaç futbolcu UEFA kupasını kaldırmıştır, kaç futbolcu Brezilya'yı perişan eden milli takımda oynamıştır. Böyle bir değer karşısında bizim söyleyeceğimiz tek şey; 'hocam bize yardımcı ol, biz yeni bir hikaye yazmak istiyoruz, gel bu efsanenin kahramanı ol'. Hocam parayı değil kahraman olmayı seçti. Biz bu takımı mahkemeden almıştık. Fatih hocamıza 'aramıza hoş geldin' diyoruz" diye konuştu.

İmza töreninin ardından futbolcularla tanışan Akyel, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde incelemede bulundu.

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