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Spor

Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Norveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Türk kayak tarihinde ilk kez yarıştığı uçuş rampasında elemeleri geçerek finale yükseldi.

AA10 Mart 2022 Perşembe 19:26 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 19:26
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Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası'nda Türk kayak tarihinde ilk kez yarıştığı uçuş rampasında elemeleri geçerek finale kaldı.

Norveç'te düzenlenen organizasyonda milli kayakçılar Fatih Arda, Muhammed Ali Bedir ve Muhammed İrfan Çintımar, elemelerde mücadele eden 45 sporcu arasında yer aldı.

Fatih Arda, elemelerde başarılı bir atlayış gerçekleştirdi ve 132.6 puanla ilk 40 sporcu arasına girip 38. olarak adını finale yazdırdı.

Muhammed Ali Bedir 112.4 puanla 42'nci, Muhammed İrfan Çintımar ise 99.3 puanla 45'inci olarak elendi.

  • Fatih Arda İpcioğlu
  • Dünya Kupası
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