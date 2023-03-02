Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da adını finale yazdırdı

Slovenya'da düzenlenen Dünya Kayakla Atlama Şampiyonası'nda geniş tepede milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, finale yükseldi.

Planica Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonada Fatih Arda, geniş tepe eleme müsabakasında 131,5 metre atladı ve 124.5 puan toplayarak 62 sporcu arasında 17. oldu. İlk 50'nin finale kaldığı yarışta Fatih Arda, bu puan ve sıralamasıyla adını finale yazdırdı.

Bir diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise finali az farkla kaçırdı. Muhammed Ali, 110 metrelik atlayışıyla 81.7 puan alıp elemelerde 52. oldu.



Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da yaptığı açıklamada, finale kalan milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu'nu tebrik ederek, "Sporcumuzun Dünya Şampiyonası'nda bir kez daha final turuna kalmasından dolayı mutluyuz. Finalde de en iyi şekilde mücadele edeceğine inanıyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Arda İpcioğlu'nun yer alacağı final yarışı, yarın TSİ 19.30'da başlayacak.