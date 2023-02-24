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Spor

Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da final turuna kalmayı başardı

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Şampiyonası'nda 97 metrelik atlayışıyla final turuna kaldı.

AA24 Şubat 2023 Cuma 22:54 - Güncelleme:
Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da final turuna kalmayı başardı
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Slovenya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu 97 metrelik atlayışıyla elemeleri geçerek final turuna kalmayı başardı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonada Normal Tepe müsabakası eleme turunda Fatih Arda İpcioğlu 97 metrelik atlayışı sonrasında elde ettiği 123.7 puan ile final turuna yükseldi.

Milli sporcu yarın final turunda mücadele edecek.

Şampiyonada mücadele eden diğer milli sporcu Muhammet Ali Bedir ise 88 metrelik atlayışı ve 105.5 puan ile müsabakayı 54. sırada tamamladı.

  • Fatih Arda İpcioğlu
  • Slovenya
  • Kayakla Atlama Dünya Şampiyonası

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