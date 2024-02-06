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Spor

Fatih Karagümrük çeyrek final biletini 89'da kaptı

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

6 Şubat 2024 Salı 16:32 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük çeyrek final biletini 89'da kaptı
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Şota Arveladze'nin ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük 2-1 kazanırken goller; 72. dakikada Davide Biraschi ve 89. dakikada Flavio Paoletti kaydetti.

Konuk ekip Samsunspor'un tek golünü ise 68. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük kupada çeyrek finale yükselirken, Samsunspor kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları 12 Şubat Pazartesi günü çekilecek.

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