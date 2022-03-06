Fatih Karagümrük evinde Altay ile yenişemedi

6 Mart 2022 Pazar 18:34 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 18:34

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Altay karşı karşıya geldi.

İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Altay'da Muhammed Naderi, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 40, Altay ise 26 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.

Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemil Tunç

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun (Dk. 76 Karamoh), Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 67 Adnan Uğur), Bistrovic, Levent Mercan (Dk. 46 Salibur), Emre Mor, Ahmed Musa

ALTAY: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 83 Rayan), Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel (Dk. 83 Bamba), Poko, Pinares (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Rodriguez (Dk. 90 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 66 Tolga Ünlü)

KIRMIZI KART: Dk. 42 Naderi (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Ahmed Musa, Dk. 79 Salibur, Dk. 90 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)