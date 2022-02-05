Fatih Karagümrük evinde tek golle kazandı

5 Şubat 2022 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 18:20

Süper Lig 24. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelede İstanbul ekibinin golü 63. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Karagümrük, 2 maç sonra kazandı ve 33 puanla 11. sıraya yerleşti. 12 maçtır galibiyet göremeyen Yeni Malatyaspor ise kötü seriyi 13'e çıkardı ve 16 puanla son sırada konumlandı.

Gelecek hafta Fatih Karagümrük,deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Sivasspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Biglia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

27. dakikada Zeffane'nin sağ kanatta yerden pasında ön direkte topla buluşan Dicko'nun bekletmeden vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada savunmadan verilen pasla sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, ceza alanına girdiği anda sert vurdu kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Borini'nin sol çaprazdan güzel şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 1-0 kazandı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür Ertem

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen (Dk. 75 Burak Bekaroğlu), Caner Erkin, Toure, Emre Mor (Dk. 86 Münir Levent Mercan), Biglia, Bistrovic (Dk. 75 Jimmy Durmaz), Ahmed Musa (Dk. 75 Adnan Uğur (Dk. 90+3 Zukanovic), Borini

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi, Hafez, Aabid, Donsah (Dk. 59 Kenan Özer), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Adem Büyük), Mounir (Dk. 67 Mert Miraç Altıntaş), Azubuike, Dicko

GOL: Dk. 63 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Dk. 7 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 37 Donsah, Dk. 47 Campi, Dk. 62 Mounir, Dk. 83 Kenan Özer, Dk. 90+5 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)