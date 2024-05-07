İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,264
  • EURO
    34,7383
  • ALTIN
    2401.29
  • BIST100
    10183.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük kupada final için Trabzonspor ile karşı karşıya
Spor

Fatih Karagümrük kupada final için Trabzonspor ile karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

AA7 Mayıs 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük kupada final için Trabzonspor ile karşı karşıya
ABONE OL

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.

Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN LİG KARNESİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 35 maça çıkan Fatih Karagümrük, bu karşılaşmalardan 37 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.