Fatih Karagümrük kupada final için Trabzonspor ile karşı karşıya

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.



Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN LİG KARNESİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 35 maça çıkan Fatih Karagümrük, bu karşılaşmalardan 37 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.