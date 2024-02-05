İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5549
  • EURO
    32,9439
  • ALTIN
    1987.85
  • BIST100
    8774.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük, kupada Samsunspor ile karşılaşacak
Spor

Fatih Karagümrük, kupada Samsunspor ile karşılaşacak

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Samsunspor'u sahasında ağırlayacak.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, kupada Samsunspor ile karşılaşacak
ABONE OL

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupaya 4. turdan başlayan Fatih Karagümrük, bu turda Belediye Derincespor'u 3-1'luk skorla eledi. Kırmızı-siyahlı takım, 5. turda da Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Yılport Samsunspor ise 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.