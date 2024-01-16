Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro ile yolları ayırdı

Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

30 yaşındaki İtalyan oyuncu Stefano Sturaro, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 12 resmi maça çıktı, bu karşılaşmalarda 384 dakika sahada kaldı ve 1 golle takımına katkıda bulunabildi.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Stefano Sturaro'nun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."