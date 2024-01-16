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Spor

Fatih Karagümrük, ünlü kaleci transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü kaleci Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

16 Ocak 2024 Salı 22:13 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, ünlü kaleci transferini açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kalesini Salvatore Sirigu'ya emanet etti.

İstanbul temsilcisi, 37 yaşındaki İtalyan eldiven ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.

Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."

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