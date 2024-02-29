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Spor

Fatih Karagümrüklü futbolculardan galibiyet yorumları

Fatih Karagümrük'te futbolculardan Can Keleş ve takımının ikinci golünü kaydeden Ryan Mendes, Türkiye Kupası'nda alınan Galatasaray galibiyeti sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

29 Şubat 2024 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
Fatih Karagümrüklü futbolculardan galibiyet yorumları
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Fatih Karagümrük'te futbolculardan Can Keleş ve Ryan Mendes, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

CAN KELEŞ

Can Keleş yaptığı açıklamada, "Aşırı şekilde mutluyuz. Turu atladık. Galatasaray gibi büyük bir camiaya karşı kazandık. Bunu bir kenara bırakmalı ve Adana Demirspor maçına bakacağız. Orada 3 puan alıp lige iyi bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Keleş ayrıca, "Bu hafta birkaç gün zamanımız vardı. İdmanlarda Galatasaray'ın oyun stiline çalıştık. Golü attık. Oyunda kaldık. 90 dakikayı temiz bir şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.

RYAN MENDES

Ryan Mendes yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir takıma karşı güzel oynadık ve turu kazandık. İşimiz kolay değildi ama bize çok yardım etti ilk gol. Oyunu tuttuk, şanslar yakaladık ve ikinci golü attık. Tur atladığımız için çok mutluyuz"

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