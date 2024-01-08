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Spor

Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü! 2 ayrılığı birden açıkladı

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini duyurdu.

8 Ocak 2024 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü! 2 ayrılığı birden açıkladı
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Fatih Karagümrük, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan La Liga II takımlarından Elche, Karagümrük'ün 36 yaşındaki Arjantinli kalecisi Matias Dituro'yu transfer ettiğini duyurdu.

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