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Spor

Fatih Karagümrük'ten 4 gollü moral!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Kayserispor'u konuk eden Fatih Karagümrük, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. İstanbul ekibinde Marcus Rohden, attığı üç gol ile maçın yıldızı oldu.

10 Ocak 2024 Çarşamba 19:07 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten 4 gollü moral!
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-1 kazanırken Marcus Rohden 23, 38 ve 41. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı.

Karagümrük'ün diğer golünü 52. dakikada Kevin Lasagna kaydederken, Kayserispor'un tek golünü 45+2'de Aylton Boa Morte kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Şota Arveladze yönetimindek çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini alan Karagümrük puanını 20'ye yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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