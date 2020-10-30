İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3699
  • EURO
    9,7707
  • ALTIN
    505.917
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'ten Erzurumspor'a tarihi fark
Spor

Fatih Karagümrük'ten Erzurumspor'a tarihi fark

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı maçta Karagümrük 5-1'lik net skorla maçtan galip ayrıldı.

30 Ekim 2020 Cuma 22:20 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 22:23
ABONE OL

Karagümrük'ün golleri; 11. ve 45+3. dakikalarda Badou Ndiaye, 28. Lucas Biglia (P), 71. dakikada Ndao ve 90+2. dakikada Sabo'dan geldi. Erzurumspor'un golü ise 90. dakikada Ricardo Gomes'den geldi.

Erzurumspor'da 39. dakikada Ricardo Gomes'in kaydettiği gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük ligdeki puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise, aynı haftada Göztepe ise sahasında karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.