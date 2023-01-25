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Spor

Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalyan hücum oyuncusu Fabio Borini'nin ismi birçok transfer dedikodusuna karışmıştı. Fatih Karagümrük ise oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. işte detaylar...

25 Ocak 2023 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini açıklaması!
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Fatih Karagümrük'ten golcü oyuncusu Fabio Borini için bir açıklama geldi.

Sosyal medyada ve çeşitli televizyon kanallarında İtalyan futbolcuyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in ilgilendiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından Fatih Karagümrük, bir açıklama yaptı ve bu haberleri yalanladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı; "Oyuncumuz Fabio Borini ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Fatih Karagümrük'te bu sezon performansıyla dikkat çeken 19 maçta 13 gol atıp, 6 asist yaptı.

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