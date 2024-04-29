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Spor

Fatih Karagümrük'ten hayati 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karagümrük, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten hayati 3 puan
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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük ilk yarıyı 36. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Antalyaspor ikinci yarıya hızlı başlasa da Ramzi Safuri'nin 55. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrasında oyun Fatih Karagümrük'e döndü ve Markao 64. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı.

Sam Larsson 78. dakikada attığı frikik golüyle farkı bire indirse de, 3 dakika sonra Can Keleş sahneye çıktı ve farkı tekrardan ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu 90+1. dakikada Flavio Paoletti tayin etti.

Antalyaspor'da Bahadır Öztürk yaşadığı sakatlık sebebiyle 21. dakikada yerini Naldo'ya bıraktı. Ayrıca Antalyaspor'da 18 yaşındaki Emre Uzun ilk 11'de başladı.

DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTI

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına giderken, Antalyaspor evinde Pendikspor'u konuk edecek.

İŞTE PUAN DURUMU

Küme düşme hattındaki puan durumu ise şu şekilde:

13- Samsunspor 39 puan

14- Ankaragücü 38 puan

15- Karagümrük 36 puan

16- Konyaspor 36 puan

17- Gaziantep 34 puan

18- Hatayspor 33 puan

19- Pendikspor 30 puan

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