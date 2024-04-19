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Spor

Fatih Karagümrük'ten PFDK'ye tepki!

Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi bulundurmadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaya tepki gösterdi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 15:58 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten PFDK'ye tepki!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi bulundurmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaya tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilci raporu ile Disiplin Kurulu'na sevk edilip, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır. Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

PFDK, dün açıkladığı kararında, kulübünün çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin lira para cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

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