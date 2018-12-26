Fatih Öztürk'ün menajeri Mustafa Ulaş: Şu anda çoğu oyuncunun adı büyük kulüpler için anılıyor

“Galatasaray, yüksek maaş alma nedeninin yanı sıra formunda da büyük düşüş yaşadığı için Muslera ile yollarını ayıracak” haberimizin ardından bugün Fatih Öztürk iddiası bir anda ortalığı karıştırdı. Akhisarspor’da ortaya koyduğu performansla alkış toplayan ve istikrarlı yapısıyla ön plana çıkan Fatih Öztürk’ün sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sarı kırmızılı kulübün iştahını kabartırken, 33 yaşındaki eldivenin Fatih Terim tarafından iyi bir alternatif olacağı düşünülüyor.

4 sezondur Akhisarspor’da top koşturan ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası kaldıran Fatih Öztürk, daha önce de Trabzonspor’da oynarken tecrübeli kalecinin Menajeri Mustafa Ulaş’tan çok önemli açıklamalar geldi. Fatih’in tek derdinin Akhisarspor’un başarısının olduğunu söyleyen Ulaş şu anda hiçbir kulüple görüşmediklerini ifade etti.

İşte Mustafa Ulaş’ın açıklamaları...

Fatih Öztürk’ün şu an hiçbir kulüple ne görüşmesi ne anlaşması söz konusu değil, Fatih Akhisaspor’un başarısı için ter döküyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, şu anda çoğu oyuncunun adı büyük kulüpler için anılıyor, Fatih’in ilk düşüncesi Akhisar’ı layık olduğu lig sıralamasında üst sıralarda tamamlaması için elinden geleni yapmak, kariyer planlamasını sezon sonu lig tamamlandıktan sonra yapacağız, tabiki sezon sonuda fatihin ilk tercihi kendi kulubü olur.

(Diriliş Postası)