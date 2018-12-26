Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Öztürk'ün menajeri Mustafa Ulaş: Şu anda çoğu oyuncunun adı büyük kulüpler için anılıyor

Galatasaray, sezon sonunda Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Fatih Öztürk’le anlaştı iddiası çıktı ama...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Galatasaray, yüksek maaş alma nedeninin yanı sıra formunda da büyük düşüş yaşadığı için Muslera ile yollarını ayıracak” haberimizin ardından bugün Fatih Öztürk iddiası bir anda ortalığı karıştırdı. Akhisarspor’da ortaya koyduğu performansla alkış toplayan ve istikrarlı yapısıyla ön plana çıkan Fatih Öztürk’ün sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sarı kırmızılı kulübün iştahını kabartırken, 33 yaşındaki eldivenin Fatih Terim tarafından iyi bir alternatif olacağı düşünülüyor.

4 sezondur Akhisarspor’da top koşturan ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası kaldıran Fatih Öztürk, daha önce de Trabzonspor’da oynarken tecrübeli kalecinin Menajeri Mustafa Ulaş’tan çok önemli açıklamalar geldi. Fatih’in tek derdinin Akhisarspor’un başarısının olduğunu söyleyen Ulaş şu anda hiçbir kulüple görüşmediklerini ifade etti.

İşte Mustafa Ulaş’ın açıklamaları...

Fatih Öztürk’ün şu an hiçbir kulüple ne görüşmesi ne anlaşması söz konusu değil, Fatih Akhisaspor’un başarısı için ter döküyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, şu anda çoğu oyuncunun adı büyük kulüpler için anılıyor, Fatih’in ilk düşüncesi Akhisar’ı layık olduğu lig sıralamasında üst sıralarda tamamlaması için elinden geleni yapmak, kariyer planlamasını sezon sonu lig tamamlandıktan sonra yapacağız, tabiki sezon sonuda fatihin ilk tercihi kendi kulubü olur.

(Diriliş Postası)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Takvim ve saat sisteminin değişmesi - Tarihte bugün 26 Aralık 1925

Takvim ve saat sisteminin değişmesi - Tarihte bugün 26 Aralık 1925

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

27 Aralık okulların tatil edildiği iller son dakika MEB Valilik açıklaması

27 Aralık okulların tatil edildiği iller son dakika MEB Valilik açıklaması

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA