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Spor

Fatih Tekke: 3-0 kimseyi yanıltmasın

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-0 yenen İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Fatih Tekke: 3-0 kimseyi yanıltmasın
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İstanbuspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı DG Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Zor bir karşılaşmaydı. Sivasspor beklentimizin dışında, 6 rotasyonla oyuna başladı. Ön alan baskısı ile karşılaşmada başarılı olduk. Öne geçmemiz çok önemliydi. Rakibimizin çok pozisyonu vardı diyemeyeceğim. Ciddi bir geçiş takımı. Topu daha çok onlara verdik. Bu da plan dahilindeydi. Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım. Çok ciddi mücadele verdiler. 3-0 kimseyi yanıltmasın. Bizim işimiz kolay değil. Her maçımızda yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Bu da bir plan dahilinde yapmak zorundayız. Oyuncularım çok ciddi mücadele verdi. İki takımı da tebrik ederim." diye konuştu.

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