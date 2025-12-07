Fatih Tekke: Buraya hak ederek geldik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye konuk oluyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maç öncesinde beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Fatih Tekke kazanmak istediklerini söyledi.

"Okay Yokuşlu son antrenmanda sakatlandı. Bugün iyi olur diye umut ettik ama pek olumlu gözükmüyor. Augusto'nun durumu olumluya yakın ama yüzde 100 değil.

Belki ilerleyen bölümde kullanma şansımız var. Kadro açısından zor bir durum ama zor durumu şu anki duruma kadar getiren de futbolcularım. Burada çok zor bir maç olacak. Ambiyans zaten zorlaştıracak."

"BURAYA HAK EDEREK GELDİK"

"Topla oynamayı daha az düşünen ve genelde ikinci toplar için dinamik oyunculardan kurulu bir takım. Duran toplar, taçlar ve kornerlerde etkililer. Benim için ikinci toplar çok önemli. Belki Bouchouari ile başlayabilirdik ama başlamadık. Toplantıda da söyledim. Duygu tarafı da var. Buraya hak ederek geldik. Zor karşılaşma ama her maçımız zor oluyor. Mücadele olarak onlardan alta kalmamamız gerekir çünkü taraftarımız da bunu istiyor."