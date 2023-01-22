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Spor

Fatih Tekke: Geçmişim de geleceğim de Trabzon'da

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2023 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Geçmişim de geleceğim de Trabzon'da
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-0 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Fatih Tekke, "İlk yarım saat, o eşiği geçerken duran toptan bir gol yedik. O ana kadar planladığımız bir şekilde gitti. Tek olumlu tarafı var, sınırdakilerin kart görmemesi. İkinci yarı 15-20 dakika bu şekilde devam etmelerini söyledik, bireysel hatalar, bariz performans hataları, Trabzonspor bunları yakaladığı zaman ceza kesecek oyuncuları olduğunu söylemiştik. Trabzonspor farkı daha da artırabilirdi. Ama oyunun kırılması bence duran top. O ana kadar net bir pozisyon vardı diyemeyiz. Açıkçası rakibimizle oynamadık. Benim için maçın değerlendirilmesi ilk yarım saat ve ikinci yarının başındaki ilk 10 dakika. Geçemedik orayı da. Trabzonspor, kötü oynamadı. Biz de iyi oynamadık. Rakiplerimizle oynayacağımız maçlara konsantre olmalıyız. Trabzonspor'u tebrik ederim. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Öte yandan Fatih Tekke, kendisine destek veren Trabzonspor taraftarları için de konuşurken, "Geçmişim Trabzon'da, geleceğim Trabzon'da, kendimi Trabzon'a ait hissediyorum. Ancak, bu maç beni mutsuz etti." sözlerini sarf etti.

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