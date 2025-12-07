İSTANBUL 13°C / 9°C
  Fatih Tekke, Göztepe maçına 3 değişiklikle çıktı
Spor

Fatih Tekke, Göztepe maçına 3 değişiklikle çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor maçının kadrosuna göre 3 değişiklik yaparak Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'yi ilk 11'e dahil etti.

7 Aralık 2025 Pazar 21:29
Fatih Tekke, Göztepe maçına 3 değişiklikle çıktı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor maçında İzmir temsilcisi kadroda değişliğe gitmezken, Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, son maçtaki kadrosuna göre ilk 11'de 3 farklı isme forma verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi.

Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.

