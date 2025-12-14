Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Gol düellosuna dönen mücadele 3-3 sona ererken, maçın ardından Fatih Tekke hakem kararlarına tepki gösterdi.

Fatih Tekke, "En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11 iken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu. Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Tekke, "Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı, savunma şansı vardı. Kopmadan, istediğimiz her şeyi yapma şansımız vardı. Sadece bir kenarımız işledi. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik. Ancak kolay değil. Oyuncularımın isteği arzusu çok çok iyi. Sakatlarımız var. Çok da yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Kritik maçtı her iki takım için de... Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda... Onlara da bir şey yapamıyoruz" dedi.

İyi yolda olduklarını aktaran Tekke, "Beklediğimizin üstünde iyi oynadık. Onuachu ve Pina'sız bu oyun çok iyiydi. Gayet iyi yoldayız. Kupa maçı var, Gençlerbirliği var, arkasında Süper Kupa var, lig var. Yarından itibaren Trabzonspor açısından senenin en zor periyodunu yaşayacağız. Christo ve Onuachu yok, milli takıma gidiyorlar. Eksiklerle beraber devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.