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Spor

Fatih Tekke: Hedeflerimizi tutturduk

Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, İstanbulspor galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

AA28 Nisan 2024 Pazar 21:29 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Hedeflerimizi tutturduk
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Geldiğimiz nokta ve şu anki konum anlamında Alanyaspor'un hedeflerini tutturduk." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "İstanbulspor'a da başarılar diliyorum. Çoğuyla çok vakit geçirdiğimiz oyuncular. Hatta bizim kurduğumuz takım. Geçen sene onlarla çok ciddi bir mücadeleden çıktık ve başardık. Onların da üzerimizde çok emeği var. Onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Fatih Tekke, planlarını maçta sahaya yansıttıklarını dile getirerek, "Antrenmanlarda yaptığımız hemen hemen tüm doğruları bu maçta da gösterdik. Şunu söylemem lazım. Geldiğimiz nokta ve şu anki konum anlamında Alanyaspor'un hedeflerini tutturduk. Alanyaspor'un temellerini oluşturan oyuncular oldular. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim. Çok değerliydi. Bundan sonraki tüm maçlarımızda aynı oyunu, gücü ve oyuncu performansını devam ettirerek ligi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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