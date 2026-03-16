  Fatih Tekke için karar zamanı! Eyüpspor maçının 11'i netleşiyor
Fatih Tekke için karar zamanı! Eyüpspor maçının 11'i netleşiyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke maçın 11'ini belirlemeye çalışıyor. İşte detaylar...

TRT Spor16 Mart 2026 Pazartesi 10:48
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, 27'nci hafta mücadelesinde İkas Eyüpspor'a konuk olacak.

Bordo-mavili ekip, İstanbul deplasmanında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı son 4 maçı da kazanan Karadeniz ekibinde teknik direktör Fatih Tekke, sahaya süreceği 11'i netleştiriyor.

Trabzonspor'un, kalesinde Andre Onana görev alacak. Sol bekte Mustafa Eskihellaç, sağ bekte ise Wagner Pina'nın görev alması bekleniyor.

Trabzonspor'un savunma hattı Chibuike Nwaiwu ve Stefan Savic ikilisinden oluşacak. Bordo mavili ekibin, merkezinde Christ Oulai ve Tim Jabol Folcarelli görev alacak.

Hücum hattının solunda Ernest Muçi, sağında ise Oleksandr Zubkov oynayacak. Bordo mavililerin ileri ucunda ise Felipe Augusto ve Paul Onuachu olacak.

