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Spor

Fatih Tekke: İyi ve üstün bir oyun oynadık

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor mücadelesinde iyi ve üstün bir oyun sergilediklerini fakat, galip gelemediklerini söyledi.

IHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
Fatih Tekke: İyi ve üstün bir oyun oynadık
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi. Galip gelmek için çabaladıklarını dile getiren Tekke, iyi ve üstün olmalarına rağmen kazanamadıklarını ifade etti.

Maçta üstün olan taraf olduklarının altını çizen Tekke, "Maçın tamamına yakınında iyi olan taraftık. Gol yedikten sonra biraz sallandık. Onun haricinde oyunun tümünde baskılara cesurca çok doğru ve iyi oynayarak cevap verdik. Final pasları öncesinde topu kolay kaybetmeseydik daha farklı skor olabilirdi. Çok çok iyi bir oyun üstün bir oyun oynadık. Rakibimiz ligde çok ciddi mücadeleler verdi ve kalmayı da hak etmişti. Biz çok öncesinden bunu hak ettik, kazandık. Bugün için tamamıyla bana göre maçın ve oyunun üstünlüğü, Alanyaspor'daydı. Herkesin keyif aldığı, zevk aldığı, riskli ve cesur oynayan bir takımımız. Dolayısıyla bu sezona bana göre damga vuran, oyun olarak damga vuran bir Alanyaspor var. Ligi iyi oynayarak puanlar alarak bitirmek istiyoruz. Alanyaspor ile sözleşmem sezon sonu bitiyor, hafta içinde iki defa kulüp yönetimi ile görüşmemiz oldu ve olumlu gözüküyor" dedi.

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