18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
  • Fatih Tekke: Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncu bekliyoruz
Spor

Fatih Tekke: Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncu bekliyoruz

Kocaelispor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetle hasrete son veren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, zor bir maçı kazandıklarını vurgulayarak yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun performansından memnun olduğunu söyledi. Tekke ayrıca Kasımpaşa maçı öncesinde takıma yeni bir ismin daha katılabileceğinin sinyalini verdi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncu bekliyoruz
Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında 2-1 kazandı ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke konuştu.

Yeni transferleri Chibuike Nwaiwu hakkında konuşan Tekke, "Geri dönmek güzel, son dakika Allah'ın lütfu. İlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı için bunu söyleyemem. Kocaelispor iyi takım, zor bir maç oynadık ve kazandık. Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımız temenni ediyorum." dedi.

Kasımpaşa öncesi takıma yeni bir ismin katılabileceğinden bahseden Tekke "Ernest Muçi'nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil, ona da söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Cuma yine zor bir maçımız var. Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncunun yetişmesini bekliyoruz ama biliyorsunuz transfer zor." ifadelerini kullandı.

