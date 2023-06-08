Fatih Tekke: Kümede kalmamız en az şampiyonluk kadar önemli bir başarı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Hak ettiğimiz mücadeleydi. Bu sene şampiyon olan takımın devre arasında aldığı 1 oyuncu maliyetinin 10'da 1 maliyetle tüm sezonu mücadele etti İstanbulspor. Burada başkanı tebrik etmek lazım. Bu yeterli değil. Seneye daha güçlü kadro ile devam etmemiz lazım.

Umarım öyle olur. Çok zor koşullardı. Diğer takımlarla karşılaştırma mümkün değil. Buna rağmen tüm oyuncularımın gösterdiği performans, bir aile olmak ve sonuçta bir başarı. Bana göre en az şampiyonluk kadar önemli bir başarı. Umarım ülke futbolu nedenlerini biraz düşünür ve tartışır. Takımımı tebrik ediyorum. Kulüpte çalışan güvenliğinden, çaycısına, aşçısından, kulüpte çalışan müdürlerimize, Özcan Bey'e, tüm herkese teşekkür ederim. Hak ettiğimiz mücadele sonunda başardık.

Kolay olmadı. Rakibimiz genç takıma yakın bir takımla oynadı. Maçın ilk yarısında ilk dakikalarda golü bulma arzusundaydık. Bu gol ilk yarının sonlarında geldi. Neticesinde kazandık. Ligde kaldık. Bunu kalıcı hale getirmemiz için çok daha şeyler lazım. Bu çok daha şeylerin birazını sağlayabilirsek yine ligde kalma birinci hedef gibi gözüküyor. Sonrasında daha yukarılara oynayan bir İstanbulspor olacak" diye konuştu.