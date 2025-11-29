Fatih Tekke: Maç berabere de bitebilirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maçın hemen ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

BİR ŞEY OLMAZ DEMEMELİYİZ

Maçın ilk ve son bölümünün birbirinden farklı olduğunu söyleyen Tekke "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor." dedi.

Oyun kontrolünün öneminden bahseden tecrübeli teknik adam "İlk yarının sonunda, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tuttuğunuzda bazı şeyler kolaylaşıyor bizim için." açıklamasında bulundu.

Oyuncu eksikliğinden çekindiğini dile getiren Tekke "Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben." ifadelerini kullandı.

Galibiyeti Visca'ya armağan eden Fatih Tekke "Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz." dedi

BERABERE DE BİTEBİLİRDİ

Fatih Tekke "Bugün olumsuz olan şeyler geçiş vermemiz, ilk bölümde ise reaksiyon. Diğer şeyler bizim adımıza olumluydu. Maç berabere de bitebilirdi." diyerek sözlerini noktaladı.