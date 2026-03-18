Fatih Tekke: Milli araya 3 puan ile girmemiz gerekiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke takımını ve maçı değerlendirdi.

Fatih Tekke; "Mustafa da bu sabah, daha doğrusu gece geç saatlerde biraz rahatsızlık yaşadı. Ciddi bir ağrısı oldu, şimdi daha iyi. İlk 11'den çıkarmak zorunda kaldık. Batagov ve Mustafa'nın yokluğu önemli ama 3 puan ile bu araya girmemiz gerekiyor." dedi.

Trabzonspor teknik direktörü; "Eyüpspor ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Cesur oynamaya çalışan, her an oynamaya çalışan, denemeye çalışan bir takım. Oyunlarda eksik kaldıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla uyarılarımızı, konuşmalarımızı yaptık. İyi hazırlandık. Gayet iyi hazırlandık. Son dakika Mustafa'nın olmayışı oyunun başında bizi zorlayabilir ama iyi çalıştık ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.