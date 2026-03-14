İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke: Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız
Fatih Tekke: Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 19:49
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tekke, hafta arasında hayatını kaybeden yardımcısı Orhan Kaynak için, "Orhan Ağabey yokmuş gibi hareket etmeyeceğiz, o varmış gibi hareket edeceğiz. Bence bunu hak ediyordu." dedi.

Fatih Tekke, "Hafta başından itibaren acımız büyük. Öncelikle tekrar Orhan ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız, hep varmış gibi devam edeceğiz. Onun son hali, güleç yüzü hep yanımızda duracak. Üzgünüz, bu üzüntüyü yaşıyoruz. Onun da oyunculardan isteyeceği şey, ben olduğum sürece böyle olacak onu yanımızdan ayırmayacağız, oyuncularımız da aile olabilmek için verdiğimiz mücadeleye devam edecek. Onu isterdi diye düşünüyorum. Aile olmaya çalışan bir takımız. Bu takımın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Skordan bağımsız o mücadeleyi, isteği, aile olabilmeyi göstermemiz gerekiyor. Sadece bu maçta değil, bundan sonraki her maçta." dedi.

Genç teknik adam, "Oyun olarak moralli bir Rizespor var. Bölgenin önemli maçlarından birisi. Kolay maç yok. Duygunuz aşağıdaysa, rakibiniz biraz daha istiyorsa... Ama biz hazırlıklarımızı yaptık. Her zamanki mücadelemizin daha fazlasını istemek durumundayız. O mücadeleyi göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.