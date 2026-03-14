Fatih Tekke: Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tekke, hafta arasında hayatını kaybeden yardımcısı Orhan Kaynak için, "Orhan Ağabey yokmuş gibi hareket etmeyeceğiz, o varmış gibi hareket edeceğiz. Bence bunu hak ediyordu." dedi.

Fatih Tekke, "Hafta başından itibaren acımız büyük. Öncelikle tekrar Orhan ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız, hep varmış gibi devam edeceğiz. Onun son hali, güleç yüzü hep yanımızda duracak. Üzgünüz, bu üzüntüyü yaşıyoruz. Onun da oyunculardan isteyeceği şey, ben olduğum sürece böyle olacak onu yanımızdan ayırmayacağız, oyuncularımız da aile olabilmek için verdiğimiz mücadeleye devam edecek. Onu isterdi diye düşünüyorum. Aile olmaya çalışan bir takımız. Bu takımın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Skordan bağımsız o mücadeleyi, isteği, aile olabilmeyi göstermemiz gerekiyor. Sadece bu maçta değil, bundan sonraki her maçta." dedi.

Genç teknik adam, "Oyun olarak moralli bir Rizespor var. Bölgenin önemli maçlarından birisi. Kolay maç yok. Duygunuz aşağıdaysa, rakibiniz biraz daha istiyorsa... Ama biz hazırlıklarımızı yaptık. Her zamanki mücadelemizin daha fazlasını istemek durumundayız. O mücadeleyi göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.