Fatih Tekke'den kupa finalinde 7 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son maçın ilk 11'ine göre 7 değişikliğe gitti.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu'yu ilk 11'de oynattı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'ı yedek kulübesinde bekletti.

Tekke, Gençlerbirliği'ne karşı 3-0 mağlup oldukları lig maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe giderek Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan,Oulai, Mwakaeme ve Umut Nayir'i yedeğe çekti.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında forma giyen Pina, Bouchouari, Augusto ve Onuachu, Konyaspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Karadeniz ekibinde Batagov ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.

