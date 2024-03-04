İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,5758
  • EURO
    34,333
  • ALTIN
    2148.04
  • BIST100
    8907.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke'den Montella'ya Oğuz Aydın göndermesi
Spor

Fatih Tekke'den Montella'ya Oğuz Aydın göndermesi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sahalarında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

4 Mart 2024 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Fatih Tekke'den Montella'ya Oğuz Aydın göndermesi
ABONE OL

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Fatih Tekke maçla ilgili konuşarak, "Maçın başında Trabzonspor'a bekleyemezsiniz dedim çünkü doğru yerleşen ve son haftalarda bunu ritmik hale getiren bir takım. Ülkede 3 tane organizasyonlu oynayan takım varsa, birincisi Trabzonspor. Çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisi de çok zarif bir insan. Bizim gitmemiz gerekirken maç öncesi o geldi soyunma odasına. Ona teşekkür ederim" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım iyi çalışıyor. Çok doğru, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün de aynı şeyi denedik, bugün oldu. İyi çalışıyoruz ve neticesinde de Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine karşı galip geldik. Ama bizim puanımız 33. Bizim en az 10 puan daha toplamamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Fatih Tekke, 'Her maç zor. Hafta sonu yine zor bir maç oynayacağız. Zor şeyler başarıyor oyuncularım. Onlara teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. 3 puan bizim için çok değerli ama devam etmemiz lazım. Biz her maç doğru oynamaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Oyuncusu Oğuz Aydın'la ilgili olarak ise "Oğuz çok potansiyelli bir oyuncu. A Milli Takım'a aday olabilecek potansiyelde. Performansını sürdürmesi lazım. Bana bir sözü var, çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Tekke sözlerini şöyle noktaladı: "Herkesin payı var. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ligde kalarak buluruz. 4 aydır buradayız. Sürekli çalışmaya çalışıyoruz. Biz Alanyaspor olarak ligde kalmalıyız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.