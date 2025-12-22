İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

Fatih Tekke'den takımına uyarı: Kabul etmem mümkün değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası hatalara dikkat çekerek, “Neye çalıştıysak oradan gol yedik, bunu kabul etmem mümkün değil” dedi. Attıkları 3 golün tek olumlu yan olduğunu vurgulayan Tekke, baskıyı ve bire bir oyunu kaldıramadıkları sürece işlerinin zor olacağını ifade etti.

22 Aralık 2025 Pazartesi 22:51
Fatih Tekke'den takımına uyarı: Kabul etmem mümkün değil
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi maçı 4-3 kazandı.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"Neye çalıştıysak, neye dikkat ettiysek oradan gol yedik. 3 gol atıp kaybetmek tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Bizim adımıza eksikler olunca üretmede de sorunlar oldu. İkinci topların alımında, top tutma, bire bir oynama gibi bir sürü konuda eksiğimiz oldu. Olumlu olan tek şey 3 gol atmamızdı. Bu mağlubiyeti kendi üzerime alıyorum tabii ki ama şunu da söylemem lazım. Tam düşündüğümüz gibi gidiyor, Beşiktaş maçıyla da birlikte işler. İnşallah böyle gitmez. Sakin kalmamız lazım.

Asıl söylemek istediğim şu. Tabii baskı oluşacak ama baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz zor. Bire bir oynayamayacaksak işimiz zor. Bir iki oyuncumuzun eksik oluşuyla takımın gücünün düştüğü bir gerçek. Gençlerbirliği'nin de hakkını yemeyeyim tabii. Bir haftadır bizim çalıştığımız şey baskı ve duran top. Ama maçta bunlar olmadı. Oyuncu olarak bunları kaldıracaksın. Pes etme yok.

"KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Daha iyi oynamamız lazımdı. Tek olumlu şey attığımız 3 gol. Puan açısından ilk yarı çok çok iyi. 4 aydır oynadığımız oyuncuları konuşurken hepsi iyi oyuncu. Her şeyiyle beraber aynı oyunları, antrenmanlarda tekrar ediyoruz. Bunu benim kabul etmem mümkün değil. Hataları yapmamamız gerekiyor.

Saygıyı hak ettik, bu saygıyı kaybetmemek için bu maçları kaybetmemen lazım. Kadro bu. İlk yarıyı böyle kapatmamalıydık. Ben üzgünüm, bunu kabul etmiyorum."

