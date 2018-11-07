Fatih Terim, Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi
Galatasaray'ın Schalke 04 ile karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında teknik adam Fatih Terim kameramana kızdı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Schalke maçının ilk yarısında çok kızdı.
Terim mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmızılı kulübenin sağında çekim yapan kadın kameramanı sert şekilde uyardı.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi. İlk yarı kameramanın yeri değişmezken ikini yarı başlarken yeri değiştirildi.
(Sporx)
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