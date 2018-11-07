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Fatih Terim, Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi

Galatasaray'ın Schalke 04 ile karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında teknik adam Fatih Terim kameramana kızdı.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Schalke maçının ilk yarısında çok kızdı.

Terim mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmızılı kulübenin sağında çekim yapan kadın kameramanı sert şekilde uyardı.

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi. İlk yarı kameramanın yeri değişmezken ikini yarı başlarken yeri değiştirildi.

(Sporx)

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