08 Kasım 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 22:24

Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Oyuncularımı kutluyorum. Sivas'tan bu atmosferde 3 puan alabilmek önemliydi. Rakiplerimiz ve sizden öndekiler kaybetmiş. Milli aradan önce böyle bir 3 puana ihtiyacımız vardı. Çok farklı olabilirdi 2-0'dan sonra. Ama 2-1'den sonra olay başka tarafa dönebilirdi.

KRİTİK ZAMANDA 3 PUAN ALDIK

Çok iyi şeyler yaptık. Kritik zamanda doğru yerde 3 puan aldık. Galatasaray pandemi ve bu sezon başıyla beraber son saniyelerde birçok goller yedi. UEFA'dan oldu, ayakları kırıldı. Sakatlıklar oldu. Atılmalar oldu. 2-1 olunca otomatik olarak oyuncunun kafasında yine mi oluyor.

ONU GURURLA İZLEDİM

Çok iyi bir oyun oynadı Arda. Takıma iyi bir liderlik yaptı. Duygusal bir an yaşanacaksa yaşanılacak yer burası. Baya bir sıkıntı çekti. Ben de onu gururla izledim. Hatasıza yakın oynadı. Kazandığımız için mutluyum.