Fatih Terim babasının mezarını ziyaret edip çiçek bıraktı

Genel ritim bozukluğu nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Talat Terim´in (94) cenazesi, dün çok sayıda vatandaşın katılımıyla Adana Asri Mezarlığı´nda annesi Emine Terim´in cenazesinin yanına defnedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu sabah babasının mezarına çiçek bıraktı.

Bu arada Talat Terim´in mezarının sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar, sarı ve kırmızı renkli çelengin de yakınlarında bulunduğu Talat Terim´in mezarının başında dua etti.