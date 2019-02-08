Fatih Terim babasının mezarını ziyaret edip çiçek bıraktı
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim´in babası Talat Terim´in mezarı, sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldı.
Genel ritim bozukluğu nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Talat Terim´in (94) cenazesi, dün çok sayıda vatandaşın katılımıyla Adana Asri Mezarlığı´nda annesi Emine Terim´in cenazesinin yanına defnedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu sabah babasının mezarına çiçek bıraktı.
Bu arada Talat Terim´in mezarının sarı ve kırmızı çiçeklerle donatıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar, sarı ve kırmızı renkli çelengin de yakınlarında bulunduğu Talat Terim´in mezarının başında dua etti.
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