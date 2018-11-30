Fatih Terim Beşiktaş derbisini 'Diriliş maçı' olarak görüyor

Türk Telekom'da kazanılan Lokomotiv Moskova maçından sonra kim derdi ki, iki ay sonra ortaya böyle bir tablo çıkacak!..

Teknik direktör Fatih Terim'in işaret ettiği gibi o dönem Galatasaraylılar, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun hayallerini kuruyor, bir camia "Niçin olmasın" diye haykırıyordu. Ruslar karşısındaki 3-0'lık zaferden sonra gruptan lider çıkma hesapları yapılırken Galatasaray sonrasında oynadığı dört maçta da gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, önceki gün Moskova'daki mağlubiyetle de Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı.

Eylül ayının ortasını rüya gibi geçiren Galatasaray için kasım ayı dert ayı oldu. İstanbul'daki Lokomotiv zaferi sırasında ligde de lider durumda olan Galatasaray, şimdi ise Başakşehir'in 6 puan gerisinde...

Futbol beğenilmiyor

Olaylı Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a çok ağır şekilde fatura edilirken, gelen cezalar doğrudan sarı-kırmızılıların oyun planlarını da etkiledi. Konya maçında son dakikada sarı-kırmızılıların aleyhine verilen penaltı ise işin tuzu biberi oldu.

Başkan Mustafa Cengiz, TFF'nin istifasını istedi, Ali Dürüst istifa edip kararından döndü. MHK'nın Konya maçını yöneten Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkâhya'yı dinlendirme kararı sonrasında ise 17 kulüp Kulüpler Birliği çatışı altında Galatasaray'ı dışlayıp TFF'ye "Bu karardan dönün, yoksa fena olur" diyerek parmak salladı. Bu tablo altında Beşiktaş maçı da gelip çattı.

Aslan derbide alacağı sonuçla ya kaostan çıkacak ya da düşüşünü hızlandıracak…

Terim hiç uyumadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında ortaya çıkan görüntüden dolayı çok üzgün...

Hiçbir planının sahada uygulanamaması tecrübeli teknik adamı büyük hayal kırıklığına uğratırken, Terim yöneticilere Beşiktaş derbisinin 'diriliş' maçı olacağını söyledi.

(Türkiye)