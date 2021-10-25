Fatih Terim: Beşiktaş, dikkat edilmesi gereken ciddi bir rakibimiz

25 Ekim 2021 Pazartesi 19:45 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:45

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde konuştu.

Derbi öncesi statta yaptıkları seyircili idmana değinen Fatih Terim, "Rusya'dan galibiyetle dönmek ve onun arkasında taraftarımızla beraber olmak oyuncularımıza iyi geldi. Karşılıklı sevgi seli, oyuncuları daima mutlu eder. Bir sonraki maçlara daha iyi hazırlar. Umarım öyle olmuştur. Hep öyle de oldu. Arada bir böyle şeyleri tekrarlamak istiyoruz. Bazen Florya'ya da seyirci alıyoruz. Pandemi araya koyduğumuzu rötarı kapatmaya çalışıyoruz. Bu da oyunculara iyi geliyor." dedi.

Beşiktaş'ın tehlikeli bir rakip olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Her maçın rakibi değişik. Stratejileri değişik. Planı değişik. Bizim artık ezber hale getirdiğimiz bir oyun anlayışımız var. Öyle olmasını diliyorum. Beşiktaş güçlü bir takım. Avrupa'da ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Dikkat edilmesi gereken ciddi bir rakibimiz. Saygı duyuyoruz. Maç başında şiddetli bir baskıya maruz kalabiliriz. Gençlerimiz oradan çıkacaktır. Biz kendi oyunumuzu oynarsak her yerde herkesle başa çıkarız." ifadelerini kullandı.

Hedefin galibiyet olduğunu söyleyen tecrübeli antrenör, "Derbiler ne olacağı hiç belli olmayan maçlardır. Umarım güzel maç olur. Seyredenler keyif alır. Bir netice çıkacak. İnşallah biz kazanırız. Oyuncularıma güveniyorum. Tek handikabımız, 7 oyuncum perşembe oynayıp cuma sabahı burada olduk. O biraz bizi zorlar mı diye düşünüyorum. Bugün Diagne, Morutan, Kerem üçlüsü ile başlamayı düşündük. Oyunun gidişatı neyse gerekeni yaparız." diye konuştu.