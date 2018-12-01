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Fatih Terim: Bu kadar kısa zamanda, bu soğuk havada burada olmak, Galatasaray'a adanmış hayatların böyle cevabı olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftara açık yapılan antrenmanda konuşurken stadyuma gelen 40 bin taraftara teşekkür etti.

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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin antrenmanını Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlarına açık bir şekilde yaparken teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
 
Taraftara teşekkür eden Fatih Terim, ''Buradan tüm Galatasaray taraftarına, dünyadaki tüm Galatasaraylıları temsil eden buradaki taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa zamanda, bu soğuk havada burada olmak, Galatasaray'a adanmış hayatların böyle cevabı olabilir.'' dedi.
 
Öte yandan Galatasaray'da idman sırasında bir taraftar sahaya indi. Fatih Terim, güvenlik güçlerinin müdahale etmesini engelledi ve taraftarla selfie çekildi.

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