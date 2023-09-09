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Spor

Fatih Terim: Büyük turnuvalarda olmak zorundayız

Türkiye ve İsviçre EURO 2008 kadrolarıyla depremzedelere yardım için özel maçta bir araya geldi. Dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam yine takımın başındaydı. Tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Eylül 2023 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Fatih Terim: Büyük turnuvalarda olmak zorundayız
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Depremzedeler için oynanan gösteri maçında EURO 2008'de karşılaştığımız İsviçre ile oynadık.

O dönemin A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim oynanan gösteri maçından sonra açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ VAR"

Sıcak hava dolayısıyla esprili bir şekilde konuşmaya başlayan Fatih Terim, "İsviçre'de yine 2008 havası var. Hava sıcak, benim beyaz gömlekli terli halime alışkınsınızdır. Biz çok önemli bir milletiz ve halkız. Büyük turnuvalarda olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi... Bizim ülkemizin bu potansiyeli var. Bu tür organizasyonlarda bulunmak zorundayız." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Bu yardım maçında bulunduğum için mutluyum. Katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşam yaşadık. Bu maçın bir tekrarı için karar verdik. Kışa doğru tekrarını yapacağız."

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