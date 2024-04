Fatih Terim: Çok güçlü bir Panathinaikos olacak

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR HAFTA"

Terim, "Bizim için çok zor bir hafta. Önce Lamia ile deplasmanda karşılaşacağız ardından AEK ile deplasmanda bir maçımız var ve sonra Aris ile sahamızda oynayacağız. Son maçtan sonra bir şey söylemiştim, bunu tekrarlamak istiyorum. Şampiyonluğu kazanmak için beş unsur birbirine bağlı olmalı; Futbol departmanı, teknik kadro, takımda çalışan herkes, bir bütün olarak kulüp ve taraftarlar hep birlikte olmalı. Hepsine ihtiyacımız var, birlik olmalıyız." dedi.

Lamia ile oynayacakları maç için konuşan Fatih Terim, "Lamia ile bu kez oynayacağımız maçın tek farkı onların stadyumda oynamamız, başka hiçbir farkı yok." ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Lamia ve AEK maçlarında kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Benim için her maçın farklı bir hikayesi var. Benim felsefem, en önemli maç bir sonraki maçtır. Bu yüzden bir sonraki maçı düşünüp çok şey değiştirmem, belli bir oyun tarzını sürdürmek bizim için çok önemli. Her rakibe saygı duyuyoruz, Lamia da diğer her takım gibi saygı duymamız gereken bir takım. Önce bu maçı kazanmak istiyoruz, sonra AEK'yi düşüneceğiz. Elbette fırsat yakalarsak ve her şey istediğimiz gibi giderse ona göre hareket edeceğiz. Ligde oynayacağımız son beş maçta çok ama çok güçlü bir Panathinaikos olacak. Eğer başarabilirsek, bunu hep birlikte başarmış olacağız." diye konuştu.

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Lamia ile pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.