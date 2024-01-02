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Spor

Fatih Terim eski öğrencisini istiyor! Panathinaikos harekete geçti

Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, eski öğrencisini istiyor. Yunan ekibi, Fatih Terim'in istediği Olimpiu Morutan için harekete geçti. İşte detaylar...

Fanatik2 Ocak 2024 Salı 09:39 - Güncelleme:
Fatih Terim eski öğrencisini istiyor! Panathinaikos harekete geçti
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Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Panathinaikos, Terim'in eski öğrencisi, MKE Ankaragücü oyuncusu Olmipiu Morutan ile ilgileniyor.

Yunan devinin devre arasında 24 yaşındaki Rumen yıldız için Başkent ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Olimpiu Morutan, bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1163 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Rumen oyuncu, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.

GALATASARAY'DA TUTUNAMAMIŞTI

2021'in yazında FCSB'den 4.1 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.

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