Benfica Başkanı Rui Costa'nın, takımın başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i görmek istediği iddia edildi.
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Canal 11'de yayınlanan 'Lateral Esquerdo' isimli programın yorumcusu Pedro Bouças, iddiayı ortaya atan isim oldu. Bouças, tecrübeli teknik adamın eski öğrenicisi olan Benfica başkanı Rui Costa'nın kafasında bir Fatih Terim planı olabileceğini söyledi.
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Portekiz'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Benfica'da, teknik direktör Jorge Jesus
ile yollar ayrılmıştı.