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Spor

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Benfica'nın Terim planı

Fatih Terim'in eski futbolcusu olan Benfica Başkanı Rui Costa'nın, sarı kırmızılı takımın teknik direktörünü takımın başına geçirmek istediği iddia edildi.

2 Ocak 2022 Pazar 09:32 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 09:36
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Benfica Başkanı Rui Costa'nın, takımın başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i görmek istediği iddia edildi.

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Portekiz'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Benfica'da, teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı.

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