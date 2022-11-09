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Spor

Fatih Terim geri dönüyor! ''En az 5-6 yıl daha...''

Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu'nda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada sahalara dönüş sinyali verdi.

9 Kasım 2022 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Fatih Terim geri dönüyor! ''En az 5-6 yıl daha...''
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu'ndaki etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

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"FATİH TERİM KİTAP YAZIYOR"

Toplantıda kariyeri hakkında da konuşan Terim, kitap yazdığını da dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TRT Spor spikeri Veli Yiğit "Fatih Terim kitap yazıyor. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Fatih Terim'in kazandığı kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak." dedi.

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"FATİH TERİM'E TEKLİFLER VAR"

Toplantıda keyifli bir konuşmanın gerçekleştiğini dile getiren Yiğit "Fatih Terim çok şey anlattı. Birebir çok uzun konuştuk. Keyfi çok yerinde. İnanılmaz iyi gördüm. Hem fiziksel, hem mental. Hoca da 'aslan gibiyim' dedi. İzlenimlerimi paylaşayım. Fatih Terim en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapar. Teklifler de var." ifadeleri kullandı.

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