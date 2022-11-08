Galatasaray'da kriz! Kulübe ihtar çekti

Derbide Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle deviren Galatasaray'da maaş krizi yaşandığı iddia ediliyor. Geçen sezon kiralık olarak oynayan Eric Pulgar, kadroda çok şans bulamayan Patrick Van Aanholt ve bu sezon transfer edilen Lucas Torreira'nın menajeri, alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çekti.

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LUCAS TORREIRA VE MENAJERİ HAKLARINI İSTİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre Galatasaray futbolcularının garanti alacakları maaş bir süredir yatırılmıyor. Eric Pulgar, Patrick Van Aanholt ve Lucas Torreira'nın menajerleri bu yüzden kulübe ihtar çekti. Uruguaylı Toreirra, ayrıca Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitlerini de istedi.

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PRİMLER VERİLİYOR

Futbolculara maaş ödemelerini yapamayan Galatasaray yönetimi, primlerle problemi çözmeye çalışıyor. Beşiktaş derbisi sonrası futbolculara 250'şer bin TL prim ödemesi yapıldı. Maaşlarını FIFA'dan dolayı garanti gören futbolcuların primden dolayı memnun olduğu öğrenildi.