Galatasaray'a Mostafa Mohamed piyangosu

Sezon başında Galatasaray'dan 250 bin avroya Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, Fransız ekibinde sergilediği performansla kendisini kanıtlamayı başardı.

4 MİLYON DOLARA ALINMIŞTI

Önce kiralanan, daha sonra da Zamalek'ten 4 milyon dolara bonservisi alınan Mostafa, Galatasaray kariyerine çok iyi başlamış ve oynadığı ilk 6 maçta 7 gol atmıştı. Ancak daha sonra performansı düşüşe geçen ve eleştirilerin hedefi haline gelen başarılı oyuncu, yeni sezon öncesi kiralık olarak 5.75 milyon avro satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Nantes takımına gönderildi.

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NANTES HAREKETE GEÇTİ

Hem Ligue 1'de hem de Avrupa Ligi'nde sahne alıp beklentileri karşılayan Mısırlı golcüden memnun olan Fransız ekibinin, oyuncuyu kalıcı olarak almak için harekete geçtiği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU ÖDENECEK

Sabah'ın haberine göre, Nantes Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde yazan 5 milyon 750 bin avroluk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Fransız yetkililerle görüşmeleri sürdüren Galatasaray Kulübü, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 250 bin avroya kiraladığı Mohamed'den toplamda 6 milyon avro gelir elde etmiş olacak.

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MOSTAFA MOHAMED'İN PERFORMANSI

Mustafa Muhammed, bu sezon Nantes ekibinde 21 maçta 1303 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asist üretti. Golcü ismin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Nantes ile Galatasaray, sezon sonunda bir görüşme yapacak.